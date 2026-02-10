L’incertezza sul futuro, l’invasione russa dell’Ucraina e la pandemia di covid-19 hanno riportato in primo piano il bisogno di sicurezza e di appartenenza e hanno reso di nuovo attraente la religione, in particolare agli occhi delle nuove generazioni. In Romania questo fenomeno è particolarmente evidente, e ci si chiede se sia destinato a estendersi anche ad altri paesi europei.
Il video reportage di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
