L’incertezza sul futuro, l’invasione russa dell’Ucraina e la pandemia di covid-19 hanno riportato in primo piano il bisogno di sicurezza e di appartenenza e hanno reso di nuovo attraente la religione, in particolare agli occhi delle nuove generazioni. In Romania questo fenomeno è particolarmente evidente, e ci si chiede se sia destinato a estendersi anche ad altri paesi europei.

Il video reportage di Arte.