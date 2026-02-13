L’Europa sembra intenzionata a rafforzare le sue capacità nel settore spaziale, anche perché ormai è molto legato alla difesa e alla sicurezza. L’Agenzia spaziale europea (Esa), fondata nel 1975 e indipendente dall’Unione europea, ha di recente ottenuto il finanziamento più consistente della sua storia – 22 miliardi di euro – e per il 2026 ha annunciato 65 missioni spaziali, il numero più alto mai raggiunto.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega cosa fa l’Esa e qual è la sua strategia in un settore in cui la concorrenza, anche privata, è in forte crescita.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
