L’Europa sembra intenzionata a rafforzare le sue capacità nel settore spaziale, anche perché ormai è molto legato alla difesa e alla sicurezza. L’Agenzia spaziale europea (Esa), fondata nel 1975 e indipendente dall’Unione europea, ha di recente ottenuto il finanziamento più consistente della sua storia – 22 miliardi di euro – e per il 2026 ha annunciato 65 missioni spaziali, il numero più alto mai raggiunto.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega cosa fa l’Esa e qual è la sua strategia in un settore in cui la concorrenza, anche privata, è in forte crescita.