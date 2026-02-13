Il mese scorso mi sono divertito un mondo al Mr. Mid-Atlantic leather di Washington. Per chi non lo sapesse, il Mal è un evento annuale fetish per uomini gay. Si chiacchiera nel foyer dell’albergo che lo ospita, si fanno acquisti al mercato e giochi kinky nelle stanze dell’albergo. Per me una delle chicche è stata la festa di mummificazione. Però c’è stato un po’ di imbarazzo quando ho dovuto spiegare agli amici che mio marito mi credeva in viaggio per lavoro. Stiamo insieme da 25 anni, abbiamo una vita felice in una città universitaria molto progressista di uno stato molto conservatore. All’inizio della nostra storia lui ha scoperto la mia passione per il bdsm, trovando dentro a un borsone in fondo all’armadio alcune polaroid e attrezzature da bondage. Volevo dirglielo, ma non proprio all’inizio della relazione. Invece di togliermi il dente e affrontare un discorso difficile due decenni fa, come un adulto, ho fatto quel che farebbe un qualsiasi uomo gay che odia i conflitti e ha una fissazione per il bondage: ho ficcato il tutto dentro a un borsone e l’ho nascosto nell’armadio, sperando che la cosa si risolvesse da sola come per magia. Incredibilmente, così non è stato. Il mio lato kinky non è mai sparito, neanche mentre ci costruivamo una vita domestica sana, come in un’illustrazione di Norman Rockwell. Nel corso degli anni mi sono incontrato discretamente con amici per fare giochi bdsm. Niente legami sentimentali, nessun tradimento emotivo: solo adulti kinky consenzienti che facevano roba da adulti kinky. So che è disonesto. So che avrei dovuto affrontare il discorso prima. Amo mio marito e voglio smettere di mentirgli. Voglio essere sincero su quello che sono. Voglio parlare di attività kinky future senza far esplodere il nostro matrimonio, dandogli un resoconto completo dei miei passatempi extraconiugali. Come posso confessarmi riconoscendo i danni fatti, prendendomi le mie responsabilità e al tempo stesso dando al nostro matrimonio le migliori possibilità di sopravvivere? E c’è speranza di rinegoziare un futuro in cui la mia vita kinky possa svolgersi alla luce del sole anziché dentro a un borsone in fondo all’armadio? Posso avere la botte piena e il marito ubriaco, ma legato a una sedia?

– Conflicted About Kinky Excursions

“È da quando ci siamo messi insieme che ti tradisco e sono riuscito a legittimare razionalmente la cosa perché non ci sono stati coinvolgimenti emotivi, solo feste di mummificazione insieme ad altri uomini, e vorrei continuare a farmi legare durante i ‘viaggi di lavoro’, tesoro mio, però con il tuo permesso, per non dovermi sentire una merda”.

Non sono parole che ti puoi rimangiare, Cake, e ci sono buone probabilità che pronunciarle ad alta voce metta fine al vostro matrimonio, anche se tuo marito sa già, cosa che io sospetto fortemente.

Una persona sposata può nascondere un paio di tradimenti nel corso dei decenni e farla franca, ma pochissime persone sposate riescono a nascondere al coniuge decenni di tradimenti regolari. Quindi o sei un bugiardo eccezionalmente bravo, Cake, oppure tuo marito sa già. O sa abbastanza. Ha trovato quel borsone, ha visto quelle polaroid, sa delle tue attrezzature. A meno che non sia eccezionalmente ottuso, Cake, tuo marito sa che i tuoi kink non sono scomparsi insieme a quel borsone. Però un conto è avere un sentore e dei sospetti, un altro è sapere per certo e vedere i propri sospetti confermati. Se anche tuo marito ha un sentore o dà per scontato che appaghi le tue esigenze di bondage altrove, può darsi che l’ambiguità della situazione lo rassicuri (“Magari mi è fedele e si sfoga soltanto guardando porno di bondage”), e che sentirsi dire quello che già sa lo distrugga.

Per quello che vale, ero anch’io al Mal insieme a mio marito. Abbiamo conosciuto parecchie coppie gay sposate che a casa loro conducono vite esemplari, e vivono avventure sessuali bizzarre e meravigliose, insieme e separatamente. (Mi sono anche affacciato a una festa di mummificazione per qualche minuto). Le coppie gay, e anche molte coppie etero avventurose, dimostrano ogni giorno che quella tra Mayberry e Mal è una falsa scelta. Però non puoi avere entrambe le cose – o comunque non in crescendo – se non sei disposto a rischiare tutto raccontando a tuo marito la verità su quello che hai fatto.

Però prima di parlare con tuo marito, Cake, devi chiarire a te stesso cosa intendi con “alla luce del sole”. Vuoi poter invitare a casa gli amichetti di bondage? Vuoi che tuo marito venga al Mal insieme a te? Se lui vuole un accordo del tipo don’t ask, don’t tell per quanto riguarda le tue attività di bondage, Cake, sei disposto a continuare a tenergli nascosta quella parte della tua vita, cioè a continuare a mentirgli, ma stavolta con il suo consenso? E visto che hai rinviato questo discorso per 25 anni, ci sono buone probabilità che lo rinvierai ancora. Quindi prendi in considerazione l’idea di mettere tutto quello che vuoi dire in un’email, e poi affrontare quel discorso. In bocca al lupo.