In Grecia circa un giovane su due dice di voler fondare una startup e lavorare in proprio. Un fenomeno simile si riscontra anche in altri paesi europei, come la Romania, e in particolare dove la situazione dei lavoratori dipendenti non è giudicata soddisfacente dalle nuove generazioni, in termini sia di stipendio sia di equilibrio tra vita e lavoro.
Il video reportage di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
