Come un albero

Dopo aver presentato il loro cortometraggio Giant all’edizione 2017 del festival di Internazionale, i registi Milica Zec e Winslow Porter tornano a Ferrara con Tree, il secondo capitolo della loro trilogia d’installazioni in realtà virtuale.

Mentre in Giant lo spettatore assisteva a quello che succede all’interno di un seminterrato durante un bombardamento, Tree vuole far sperimentare alle persone la violenza commessa contro la natura. Grazie a un’installazione interattiva, lo spettatore si mette nei panni di un albero nella foresta pluviale. Rispetto all’esperienza di Giant, dove era stimolato solo il senso della vista, gli autori, grazie alla collaborazione di Xin Liu e Yedan Qian, due designer dell’Mit media lab, hanno voluto coinvolgere anche altri sensi, come il tatto.

Tree è già stato presentato ai festival statunitensi di Sundance e Tribeca, e sarà visibile a Ferrara nei giorni del festival a parco Massari, su prenotazione. Il progetto sarà presentato durante un incontro a cui parteciperanno i due autori, Liz Rosenthal (una dei curatori della sezione Venice Vr della Mostra del cinema di Venezia) e il giornalista della Repubblica Riccardo Staglianò.