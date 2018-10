I dubbi dell’Unione europea sull’Italia nella stampa internazionale

La prima finanziaria del governo Lega-cinquestelle fa discutere l’Europa. Dopo aver studiato l’anteprima delle misure previste, per la prima volta dalla nascita dell’Unione la Commissione europea ha respinto una manovra di un paese dell’eurozona (la prassi finora era presentare pareri e note a margine ai progetti presentati), ritenendo che la finanziaria italiana violi il patto di stabilità. La Commissione ha dato all’Italia tre settimane di tempo per proporre una nuova versione del testo, cosa che, stando alle prime dichiarazioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il governo non sembra disposto a fare.

Il braccio di ferro tra Europa e governo italiano è sulle pagine dei principali media europei.

Il corrispondente a Bruxelles della britannica Bbc, Kevin Connolly, fa notare che “è la prima volta che si arriva a questo punto, e l’Unione europea deve soppesare l’idea di prendere misure dure per scoraggiare altri stati dell’eurozona dal violare le regole. L’Ue si scontra con la prospettiva di un conflitto estenuato con uno dei suoi suoi più grandi stati, in un momento in cui molte delle sue energie politiche sono già assorbite dalla Brexit”.

Sull’Independent, Sean O’Grady, che la settimana scorsa intitolava il suo editoriale “L’Italia si sta trasformando in un paese fascista sotto i nostri occhi” ammette: “La crisi del bilancio italiano è più grave della Brexit”. L’Italia può provocare una crisi dell’euro. “La Grecia era abbastanza piccola per essere salvata, l’Italia è troppo grande per fallire, ma anche per essere salvata. In quanto terza economia dell’eurozona, e con il suo ampio debito pubblico, salvare l’Italia è fuori dalla portata della Germania, sempre ammesso che lo voglia. I mercati temono la rottura dell’eurozona, il collasso bancario e l’instabilità politica. In una parola: la fine dell’euro, prospettiva terrificante agli occhi di Francoforte, Bruxelles, Berlino e Parigi, oltre che dei grandi attori della finanza globale”.

Per il quotidiano francese Le Monde “quelle che si affrontano sono due logiche inconciliabili. Da un lato, è in gioco la credibilità della Commissione e la coesione dell’Europa. Rimettere in questione la capacità della terza economia dell’eurozona di rimborsare il suo debito significa rischiare di sprofondare in una crisi da cui stenterebbe a riprendersi. Dall’altro lato, si tratta della libertà di un governo democraticamente eletto di sperimentare ricette economiche diverse rispetto a quelle dei suoi predecessori – benché la maggior parte delle misure annunciate toccheranno solo superficialmente quello che invece è il principale problema dell’Italia: la debole produttività che impedisce la crescita. Non è la prima volta che assistiamo a uno scontro tra l’Unione e uno Stato, ma è la prima volta che il rapporto di forza non è necessariamente a favore di Bruxelles. A sette mesi dalle elezioni europee il governo italiano, molto popolare in patria, sta apertamente scommettendo sull’arrivo di una nuova Commissione più conciliante in materia di bilancio”.