Dal 2009 Internazionale regala un calendario con l’ultimo numero dell’anno. Il primo è stato illustrato da Gipi, poi da Neil Swaab di Mr. Wiggles, Francesca Ghermandi, Noma Bar, Shout, Olimpia Zagnoli, Gabriella Giandelli, Chiara Dattola, Angelo Monne e Zerocalcare.

Quest’anno il calendario è illustrato da Franco Matticchio.

Il calendario di Internazionale è in omaggio con il numero delle Storie, in edicola dal 28 dicembre. Gli abbonati, invece, lo ricevono a casa per posta.