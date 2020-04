Rilakkuma e Kaoru

Dwarf Studio, Giappone 2019

Su Netflix Rilakkuma e Kaoru è una serie animata in stop motion basata sul personaggio di un orsetto di pezza conosciuto in tutto il Giappone. La prima e per ora unica stagione racconta un anno della vita quotidiana di Kaoru, una malinconica impiegata giapponese che un giorno incontra due grossi peluche, Rilakkuma e Korilakkuma, e li porta a vivere con sé e con il piccolo pulcino Kiirotori. Anche se non parlano, i tre animali comunicano con lei attraverso piccoli versi. È un cartone animato pieno di dolcezza e calore, ma oltre a essere molto carino ha un profondo impatto emotivo. E l’alternanza delle quattro stagioni ti trascina dritto dentro la storia. Polygon

Instant family

di Sean Anders, Stati Uniti 2018

Su Amazon Prime La trama di questo film potrebbe sembrare un po’ noiosa: una coppia di californiani benestanti e senza figli decide di prendere in affidamento tre adolescenti. Il film però si basa sull’esperienza reale del regista e di sua moglie, e per questo riesce a raccontare una storia originale e assolutamente divertente. E il bellissimo finale ti fa perfino scendere una lacrimuccia, uffa. The Guardian