Dal caso Nerola ai test, come il Lazio ha rallentato l’epidemia Perché a Roma ci sono pochi casi di coronavirus e il Lazio è una delle regioni italiane più virtuose nell’emergenza sanitaria. Dal caso Nerola al ruolo dello Spallanzani fino alle proposte per la fase due. L’articolo di Annalisa Camilli .

San Francisco è riuscita a limitare i contagi

A differenza di New York, la città californiana è riuscita a contenere il virus. Merito delle misure rapide e decise adottate dalla sindaca London Breed, spiega l’Atlantic.

Le trappole da evitare nella ricerca di un vaccino

Anche se abbiamo disperatamente bisogno di un vaccino per il covid-19, i ricercatori avvertono che serve prudenza, o si rischia di fare più male che bene. L’articolo di Claudia Grisanti.

Come arrivare a un nuovo modo di pensare

Per non essere travolti dalle ansie e dalle paure, sforziamoci di distinguere ciò che possiamo controllare da ciò che non dipende da noi. Dalla rubrica di Oliver Burkeman.