Durante la seconda guerra mondiale i nazisti avevano inventato una macchina per criptare i loro messaggi: Enigma. Un sistema di rotelle dentate collegate tra loro (i rotori) sostituiva ogni lettera con un’altra. In questo modo le parole diventavano incomprensibili per chiunque non avesse una macchina Enigma con cui decodificarle.

Fu il matematico britannico Alan Turing, assieme a un gruppo di ricerca, che riuscì a scoprire il funzionamento di Enigma e a decifrare i messaggi.

Seguendo le istruzioni potete costruire in casa una versione molto semplificata di Enigma, usando l’interno di un rotolo di carta da cucina. Per avere i rotori nella dimensione giusta, potete stampare questo file. Potete anche costruire una versione un po’ più complessa, usando un contenitore tubolare delle patatine (le istruzioni sono in inglese).

L’attività è stata pensata dall’illustratrice Catherine Staebler per la rivista francese Biscoto. La versione in italiano è stata pubblicata l’anno scorso su Internazionale Extra Kids, un numero speciale di Internazionale dedicato ai bambini che poi è diventato mensile.