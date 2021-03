La legge di bilancio 2020 prevede per le scuole la possibilità di ricevere un contributo che copre fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e riviste, tra cui Internazionale.

Per chiedere il contributo è necessaria una delibera del collegio dei docenti e di istituto. La domanda va presentata entro il 10 marzo 2021.

Per ulteriori dettagli si può visitare il sito del dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Per chiedere un preventivo e acquistare un abbonamento scrivere a

scuole@internazionale.it specificando il nome della scuola, la città e la provincia.