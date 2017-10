Brimful of Asha dei Cornershop, del 1997, è un buon esempio per capire i miracoli che un remix può fare a un singolo. Era una canzone molto carina, poi è arrivato Norman Cook e ci ha messo su le mani. Non troppo: l’ha fatta andare un po’ più veloce, le ha fatto fare un passetto di tonalità più su. Il risultato è una hit che spunta ancora regolarmente alla radio. È la #canzonedelgiorno.