Ieri sera ho rivisto dopo tanti anni Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?. Si svolge in Angola, e ho passato tutto il film a canticchiarmi la #canzonedelgiorno. È di Waldemar Bastos ed era su Pretaluz, un album del 1997. Venne pubblicato dalla Luaka Bop, etichetta di world music fondata da David Byrne alla quale dobbiamo molte scoperte belle come questa.