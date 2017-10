Laminati plastici

Elio e le Storie Tese hanno annunciato il loro scioglimento. Difficile scegliere una #canzonedelgiorno per dirgli grazie. Vince Abbecedario, anche perché mi piace pescarla da Musica metropolitana, antologia di gruppi giovani milanesi del 1985. Mi sa che è il loro primo disco. Celo. La versione di Spotify invece è da Esco dal mio corpo e ho molta paura. Ora tutti al Concerto d’addio (formerly known as Concerto definitivo. Confusione tra i bagarini), il 19 dicembre. Ci sarà anche una piccola delegazione di Internazionale, che ha astutamente comprato i biglietti molti mesi fa. Forza Panino.