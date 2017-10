Una storia esemplare dall’America di Trump

L’11 settembre di quest’anno una ragazza messicana di 17 anni che viaggiava da sola ha attraversato il confine con gli Stati Uniti ed è entrata in Texas. È stata subito arrestata dagli agenti di frontiera e portata in un centro di detenzione per minori a Brownsville. La ragazza – di cui non è stato rivelato il nome per motivi di privacy e che è conosciuta come Jane Doe o J.D. – era incinta di sedici settimane e voleva abortire. Le autorità del centro, su ordine del dipartimento della salute, hanno respinto la sua richiesta sostenendo che “il governo ha il compito di proteggere la salute di tutti i minori e dei loro figli che sono nelle strutture”.

A quel punto è cominciata una battaglia legale tra il governo e gli avvocati della ragazza – sostenuti anche dalle associazioni per i diritti civili – da cui sono emersi molti elementi rivelatori su alcuni aspetti degli Stati Uniti di oggi, dall’influenza della destra religiosa sui più alti livelli del governo all’ipocrisia delle attuali politiche sull’immigrazione fino al modo in cui i tribunali vengono usati sempre più spesso per combattere battaglie politiche e cercare di togliere alle persone diritti che dovrebbero essere acquisiti.

Jane Doe si è rivolta a un tribunale federale (per legge le minorenni che vogliono abortire devono chiedere il permesso a una corte), e il 18 ottobre il giudice ha ordinato all’amministrazione Trump di accettare la sua richiesta. Il governo però si è opposto e due giorni dopo una corte d’appello del distretto di Columbia, formata da tre giudici, ha sospeso la sentenza fino al 31 ottobre: se entro quella data la ragazza non fosse riuscita a trovare uno “sponsor” (in pratica una clinica privata dove abortire) avrebbe potuto rivolgersi di nuovo alla corte d’appello.