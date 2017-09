Il giorno in cui mi dichiarai comunista

Un altro articolo era comparso sul San Francisco Examiner a firma di Ed Montgomery, uno dei giornalisti più reazionari dello stato. Secondo lui, non solo ero iscritta al partito comunista degli Stati Uniti, ma ero anche (malgrado la contraddizione) maoista. L’articolo sosteneva che appartenevo anche agli Studenti per una società democratica e al partito delle Pantere nere. L’autore aggiungeva inoltre di aver appreso che facevo contrabbando d’armi per le Pantere, e di sapere con certezza che ero stata sorvegliata per qualche tempo dal dipartimento di polizia di San Diego.

Il viaggio a Cuba rappresentò una grande svolta nella mia vita. Dal punto di vista politico mi sentivo infinitamente più matura, come se l’illimitato entusiasmo rivoluzionario dei cubani avesse lasciato un marchio indelebile nella mia esistenza. Avevo in programma di passare qualche giorno a New York e poi di tornare direttamente a casa a Cardiff-by-the-Sea, per riflettere con calma sulle mie esperienze cubane prima di iniziare l’anno d’insegnamento all’Ucla, l’Università della California di Los Angeles.

Rimasi alquanto scossa, lo ammetto, dalla piega presa dagli avvenimenti. Non che mi aspettassi di vedere totalmente ignorata la questione della mia appartenenza al partito comunista, ma mi turbò il carattere squisitamente formale dello scontro, e quell’aspetto da inquisizione alla McCarthy.

Quando avevo accettato il posto all’Ucla, non sapevo della clausola dello statuto dei reggenti – che risaliva al 1949 – con cui si proibiva l’assunzione di comunisti. Questa norma chiaramente incostituzionale era stata rispolverata e invocata da Ronald Reagan e dai suoi accoliti per impedirmi di insegnare all’Ucla. Mentre si profilavano queste difficoltà, mi resi conto che i traguardi personali che mi ero prefissa stavano per entrare direttamente in conflitto con le esigenze della mia vita politica.

Inizialmente non avevo intenzione di cominciare a lavorare quell’anno. Non avevo

ancora preso il dottorato, e volevo finire la tesi prima di mettermi a cercare lavoro. In seguito avevo accettato il posto all’Ucla perché, comportando un impegno didattico non pesante, mi avrebbe lasciato il tempo di terminarla. Non vedevo l’ora di lasciarmi alle spalle questa parte della mia vita universitaria. Ma adesso mi avevano lanciato una sfida: raccoglierla significava rinunciare a conseguire il dottorato entro la fine dell’anno accademico.

I compagni della cellula Che-Lumumba si impegnarono a organizzare una campagna nella comunità nera di Los Angeles in difesa del mio diritto di insegnare all’Ucla . All’università, scesero in campo l’Unione degli studenti neri e l’organizzazione dei professori neri. Molti studenti e docenti cominciavano a capire la necessità di battersi contro le interferenze politiche del consiglio dei reggenti nell’autonomia dell’università. La facoltà di filosofia condannò all’unanimità la pretesa dei reggenti di interrogarmi sulle mie idee e la mia affiliazione politica. A nessuno era mai stato chiesto, come condizione per la nomina, se era democratico, repubblicano o altro.

All’attacco

Il terreno era pronto per dar battaglia. Come primo passo risposi alla lettera del rettore che mi chiedeva se ero iscritta al partito comunista. Solo il mio avvocato – John McTernan – e pochi amici intimi e compagni sapevano in che modo avrei agito; i più davano per scontato che avrei invocato il quinto emendamento, rifiutando di rispondere perché le mie parole potevano incriminarmi. Durante il maccartismo, era quella la strategia seguita da quasi tutti i comunisti, perché a quei tempi, accertato che una persona era comunista, la si poteva condannare a molti anni di prigione in base allo Smith act. Gus Hall ed Henry Winston, il segretario generale e il presidente del partito, avevano passato quasi dieci anni dietro le sbarre.

Poiché si doveva comunque ingaggiare battaglia preferii essere io a scegliere il terreno e a decidere i termini dello scontro. I reggenti erano scesi in campo con un attacco contro di me. Ora avrei preso io l’offensiva, scendendo in campo con un affondo contro di loro. Risposi alla lettera del rettore affermando in termini espliciti la mia appartenenza al partito comunista. Protestavo energicamente, a priori, per la domanda, ma mettevo bene in chiaro che ero pronta a battermi apertamente come comunista.

La risposta colse in contropiede i reggenti, e alcuni di loro presero la mia dichiarazione come un affronto personale. Replicarono alla mia mossa con una reazione impulsiva e rabbiosa: annunciarono che intendevano licenziarmi. I razzisti e gli anticomunisti di tutto lo stato fecero eco con furore. Telefonate e lettere minatorie cominciarono a bersagliare la facoltà di filosofia e la sede del partito comunista. Dovettero installare nel mio ufficio una linea telefonica speciale, per vagliare le telefonate prima di passarmele. Gli agenti di sorveglianza della città universitaria dovevano stare continuamente all’erta. Parecchie volte dovettero controllarmi l’auto perché avevo ricevuto minacce dinamitarde.

I compagni della cellula Che-Lumumba incaricarono un fratello di proteggermi in continuazione, e io dovetti modificare per motivi di sicurezza molte delle mie abitudini. Cose che avevo sempre dato per scontate divennero assolutamente fuori questione. Se, ad esempio, un lavoro non ingranava, non potevo più uscire da sola a

fare una passeggiata o un giro in macchina alle due di notte. Se finivo le sigarette a un’ora in cui quasi tutti dormivano, dovevo svegliare Josef per chiedergli di accompagnarmi a comprarle. Mi riusciva difficile abituarmi all’idea di avere qualcuno con me praticamente a ogni istante, e venivo rimproverata di continuo dai compagni della cellula Che-Lumumba perché prendevo le norme di sicurezza troppo alla leggera.

Ogni volta che non davo abbastanza peso alle norme di sicurezza, mi rammentavano tutti gli incidenti che mi erano già successi. Una volta la polizia mi aveva seguito mentre tornavo a casa in macchina, da sola, la sera tardi. Quando avevo rallentato per svoltare nel viale d’ingresso, i poliziotti avevano diretto il riflettore sulla mia auto e l’avevano tenuto puntato su di me finché non ero arrivata alla porta. Immaginando che fosse soltanto uno dei loro tentativi di infastidirmi, li avevo ignorati. Ma in seguito un compagno mi fece notare che li sottovalutavo: forse stavano architettando un piano per assassinarmi.

E non era neppure soltanto la polizia. I compagni mi ricordavano spesso che fra le migliaia di persone che mi avevano minacciato di morte poteva esserci anche un pazzo che stava davvero cercando di uccidermi. Ne bastava uno solo.