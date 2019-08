La disinformazione nell’epoca delle fake news e della propaganda

In un primo momento è stata descritta come una barca a vela, poi come una nave di trenta metri che batteva bandiera tedesca e aveva spento i transponder per non essere visibile. Gli account sovranisti hanno accusato addirittura i servizi segreti tedeschi di aver ordito un complotto ai danni dell’Italia. A ricostruire la vicenda sono stati il giornalista di Radio radicale Sergio Scandura e il ricercatore dell’Ispi Matteo Villa.

Scandura – che monitora da tempo le navi e gli aerei attivi nelle acque internazionali di fronte alla Libia in cui avvengono la maggior parte dei naufragi e dei soccorsi di migranti – ha contattato l’ong SeaEye che in quel momento con la nave umanitaria Alan Kurdi aveva soccorso quaranta persone nello stesso tratto di mare. Da SeaEye hanno fatto sapere che le lance di salvataggio usate durante i soccorsi si chiamano Charlotti e che probabilmente i sovranisti hanno scambiato uno dei rhib (gommone rigido di salvataggio) per una nave: il quarto gommone della Alan Kurdi si chiama Charlotti 4 e quindi Charlottea non sarebbe altro che uno dei gommoni di salvataggio di SeaEye.

Il ricercatore dell’Ispi Matteo Villa ha ricostruito la vicenda su Twitter e ha smentito la presenza di una nave umanitaria tedesca chiamata Charlottea a partire dalla foto del gommone ottenuta da Scandura, ma nel frattempo la notizia si è diffusa sui social network e addirittura il ministro dell’interno Matteo Salvini in un tweet ha parlato di cinque navi umanitarie presenti nella zona di ricerca e soccorso libica (in realtà erano presenti in quel momento solo due navi umanitarie in quell’area: la spagnola Open Arms di Proactiva Open Arms e la tedesca Alan Kurdi di SeaEye).

Non è la prima volta che le notizie false sulla questione dei soccorsi in mare, ma in generale sull’immigrazione, si diffondono rapidamente sui social network: un altro caso eclatante nel luglio 2018 fu quello dello smalto rosso di Josefa. Una donna del Camerun soccorsa dalla nave di un’ong in fin di vita nel Mediterraneo centrale, dopo essere stata abbandonata dalla cosiddetta guardia costiera libica, era stata accusata di essere un’attrice perché aveva le mani troppo curate e lo smalto rosso sulle unghie. Gli autori della bufala sullo smalto rosso di Josefa erano gli stessi che hanno fabbricato la notizia della nave tedesca Charlottea.

Qualche riflessione: in entrambi i casi lo schema di diffusione delle notizie è molto simile e in generale sembra riconducibile a un fenomeno più vasto che ha a che fare con la propaganda di alcuni gruppi dell’estrema destra e con il meccanismo della formazione del consenso nell’epoca dei social network. Lo schema è il seguente: le notizie false di solito sono diffuse da account che si presentano come quelli di semplici cittadini e non di attivisti. Quegli account sembrano però legati a una serie di altri account internazionali, che sullo stesso argomento riescono a produrre anche cinquanta tweet al giorno.

I post con le notizie false sono ritwittati da bot automatici fino a quando non agganciano dei profili reali che a loro volta li condividono. Spesso politici e commentatori compiono l’ultimo passaggio: il salto della notizia falsa dal social network ai mezzi d’informazione tradizionali. Personaggi famosi, commentatori e influencer ripetono in tv la notizia falsa che hanno intercettato online, e in questo modo tante false notizie riescono ad arrivare al grande pubblico che non ha accesso a internet. Molti mezzi d’informazione tradizionali hanno attivato dei servizi di verifica dei fatti (fact checking) per difendersi dalle false notizie. Ma tutti gli esperti concordano sul fatto che la smentita di una falsa notizia non ha mai la stessa diffusione della notizia falsa e che anzi il rischio è quello di amplificare la diffusione della notizia falsa.

Meccanismi simili sono osservabili in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alle Filippine passando per la Russia, come recentemente ricostruito dal giornalista Peter Pomerantsev nel suo libro This is not propaganda: adventures in the war against reality. Scrive Pomerantsev: “Maggiore informazione avrebbe dovuto significare più libertà, invece i potenti hanno avuto più mezzi per combattere e ridurre al silenzio i dissidenti. L’accesso a più informazioni avrebbe dovuto portare a un dibattito pubblico più informato, invece non siamo mai stati così incapaci di prendere decisioni. Viviamo in un mondo in cui la manipolazione ha fatto un passo in avanti, un mondo di pubblicità nascosta, account automatici, fake news, troll, Putin e Trump”.

L’economia delle false notizie

Le false notizie tuttavia non sono una novità dei nostri tempi, sono sempre esistite. Lo storico Marc Bloch nel suo saggio Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra rifletteva sulla loro diffusione durante la prima guerra mondiale. Bloch sottolineava che la diffusione di una notizia falsa non è mai casuale, ma è sempre legata a rappresentazioni collettive preesistenti alla sua diffusione: