Perché Haftar non ha firmato l’accordo sulla tregua in Libia

Dopo che Haftar ha ripetuto per dieci mesi di essere in grado di conquistare Tripoli, firmare una tregua sarebbe stata una sconfitta per lui. “Si è parlato molto dell’intesa tra Russia e Turchia, ma non dimentichiamo che Haftar non dipende solo dalla Russia”, spiega l’analista dell’European university institute Virginie Collombier. “Mosca gli ha dato un importante sostegno militare, tuttavia la maggior parte dei bombardamenti a opera del suo schieramento sono stati fatti grazie agli Emirati Arabi Uniti e ai loro droni. Era evidente che Emirati ed Egitto non erano d’accordo sul firmare la tregua”.

La decisione del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est della Libia, di non firmare l’accordo per il cessate il fuoco durante i colloqui di pace di Mosca non ha sorpreso nessuno. L’accordo, che invece era stato accettato dal suo rivale, il presidente del governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Fayez al Sarraj, prevedeva “una cessazione illimitata delle ostilità” in Libia, la “normalizzazione della vita quotidiana a Tripoli e in altre città” e la distribuzione “sicura” degli aiuti umanitari alla popolazione civile.

La Russia sta facendo pressioni su Haftar per spingerlo ad accettare un accordo, per esempio ritirando i mercenari dalla prima linea. Ma gli Emirati continuano a sostenerlo e, soprattutto, lo stesso generale sembra poco intenzionato a firmare la tregua. “La Russia non si è mai fidata al 100 per cento di Haftar, la scelta di sostenerlo è stata una decisione di realpolitik. Al Cremlino non sono mai stati sicuri che fosse capace a tutti gli effetti di realizzare gli obiettivi che gli erano stati affidati. Semplicemente hanno pensato che in questa fase non ci fossero alternative. Quello che è successo durante i colloqui di Mosca potrebbe convincere la Russia a cambiare strategia”, spiega Collombier.

La vera sorpresa per gli analisti è stata vedere che russi e turchi fossero in grado di garantire una tregua. In effetti c’è stata una riduzione delle violenze e i bombardamenti si sono fermati a partire dal 12 gennaio. “Haftar non è disposto a trattare, ha fatto sempre fallire tutti i tentativi di cessate il fuoco e ogni processo di pace”, continua l’esperta. “Dal 2014 ha focalizzato il suo discorso sulla sua capacità di combattere contro gli estremisti a Bengasi e a Derna. Ora è difficile per lui accettare di consegnare le armi. Per ottenere un cessate il fuoco efficace bisogna mettere Haftar nella condizione di non perdere la faccia”.

Questa sarà la sfida della conferenza di pace di Berlino del 19 gennaio, voluta dai governi europei sotto l’egida delle Nazioni Unite, in cui si dovrà provare a non trascurare alcuni elementi. Uno su tutti è la centralità delle milizie nel conflitto, da tenere in considerazione in qualsiasi accordo di pace.

“Prima che Haftar decidesse di non firmare, una milizia a lui vicina ha pubblicato un comunicato in cui condannava l’idea di un cessate il fuoco. L’errore della conferenza di pace di Palermo e di quelle di Parigi è stato non tenere conto del fatto che non ci troviamo davanti a due contendenti, ma a due schieramenti molto compositi. Haftar e Al Sarraj possono avere un’enorme difficoltà a tenere le loro truppe, né l’uno né l’altro sono considerati i legittimi rappresentanti dall’integralità del loro schieramento”.

Questo è vero soprattutto per quanto riguarda Al Sarraj e il governo di Tripoli. Quindi bisogna ripensare al modo con cui si svolgeranno i negoziati, perché nessuno dei due leader gode di una completa autonomia rispetto alle milizie, c’è una diversità di interessi che si muovono dietro ogni schieramento. “Far firmare un accordo ad Al Sarraj e Haftar in ogni caso non basterà a garantire la pace”, afferma Collombier.