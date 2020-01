La guerra in Libia si combatte anche a colpi di propaganda

L’8 gennaio 2020 il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte ha cercato di far incontrare i due rivali libici, Fayez al Sarraj, primo ministro del governo di accordo nazionale (Gna), e Khalifa Haftar, comandante delle Forze armate arabe libiche (Faal, il modo in cui Haftar chiama le sue forze sui mezzi d’informazione arabi). Il Gna è il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, ma di fatto è sostenuto da Turchia e Qatar. Haftar gode dell’appoggio di Egitto, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Francia e Russia.

Al Sarraj si trovava a un vertice con alcuni rappresentanti dell’Unione europea a Bruxelles dopo il quale avrebbe dovuto fare una tappa a Roma, ma quando ha scoperto il presunto piano italiano ha modificato il suo itinerario ed è tornato direttamente a Tripoli. I sostenitori del Gna hanno lodato la decisione di Al Sarraj. Per un uomo come Haftar le apparenze sono tutto, e in questo caso non ha fatto una bella figura. Per minimizzare questa notizia umiliante, gli autori della propaganda di Haftar hanno creato una cortina di fumo e hanno cominciato a parlare di un arresto di Al Sarraj al suo arrivo a Tripoli. Queste dicerie si sono diffuse in un lampo e sono state condivise da diversi organi di stampa, compreso il Corriere della Sera.

Forse è vero che alla fine sono i vincitori a scrivere la storia, ma al momento in Libia la storia la stanno raccontando mille voci diverse, ciascuna con il suo miscuglio di fatti e bugie, le narrazioni si contraddicono tra loro e le notizie false volano da una parte all’altra.

Messaggi universali

L’attacco sferrato da Haftar su Tripoli, cominciato il 4 aprile 2019, all’inizio era stato presentato come una vittoria rapidissima. Tuttavia le milizie occidentali si sono unite per difendere la capitale e sono riuscite, sotto la guida del Gna, a fermare le forze di Haftar alla periferia meridionale della capitale. Da allora gli scontri non si sono fermati. Gli sfollati sono più di 140mila e intorno alla capitale sotto assedio si è creata una striscia di territorio vuota, una sorta di terra di nessuno. Nelle ultime settimane questa striscia si è lentamente ampliata e le forze armate affiliate al Gna hanno costretto molte famiglie che erano rimaste nelle loro case ad andarsene per avere salva la vita. D’altro canto ormai non sono più sicuri nemmeno i quartieri a nord di Tripoli, colpiti da bombardamenti aerei più frequenti, più casuali e capillari.

I canali televisivi vicine al Gna mandano in onda senza interruzione la propaganda anti Haftar, compresi i video delle interviste dei suoi combattenti fatti prigionieri. Queste interviste lasciano l’amaro in bocca: non riesci né a mandarle giù né a sputarle. I prigionieri mescolano confessioni e rimpianti, ammettendo di essere stati ingannati. Tutto questo riporta alla mente ricordi del 2011, quando sulle tv di Gheddafi andavano in onda ventiquattr’ore su ventiquattro video di ribelli catturati e, contemporaneamente, sui canali dell’opposizione erano trasmessi video di soldati di Gheddafi imprigionati. La novità di oggi è che i carcerieri consentono ai detenuti di telefonare alle famiglie per avvertirle che sono stati catturati ma che stanno bene. A questi si aggiungono i video di mercenari sudanesi e ciadiani prigionieri e di mercenari ucraini e russi che combattono a fianco dei soldati delle Faal.