I limiti del tentativo russo e turco di spegnere il conflitto in Libia

Sono pompieri piuttosto buffi quelli che cercano di spegnere l’incendio che minaccia di devastare la Libia. Il 13 gennaio, a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin e il suo collega turco Recep Tayyip Erdoğan hanno riunito i due protagonisti della guerra civile libica: il primo ministro di Tripoli Faiez al Sarraj e il suo rivale di Bengasi, il maresciallo Khalifa Haftar. Erdoğan e Putin hanno provato a promuovere un cessate il fuoco, con un successo parziale visto che Haftar è ripartito senza firmare l’accordo.

Parlo di pompieri bizzarri perché Erdoğan e Putin sono allo stesso tempo piromani. Certo, non sono gli unici a gettare benzina sul fuoco libico (divampato prima del loro intervento), ma restano pur sempre piromani, impegnati con armi e uomini su entrambi i i fronti della linea di frattura.

Non è la prima volta che i due capi di stato, che condividono il culto “dell’uomo forte”, trovano un’intesa su un conflitto in cui non sostengono lo stesso schieramento. Erdoğan e Putin hanno rodato il loro rapporto in Siria, paese che in materia di ingerenze estere ha battuto tutti i record della nostra epoca, creando un pericolose precedente per la Libia.

I due “padrini”

La Russia ha scelto il campo di Haftar, un altro “uomo forte”. Il maresciallo ha ricevuto armi ma anche uomini, ufficialmente dipendenti dell’azienda privata russa Wagner. Evidentemente a Putin non dispiacerebbe essere decisivo per il futuro della Libia, dopo esserlo stato in Siria.

Dal canto suo, la Turchia ha appena ufficializzato il suo impegno a favore di Al Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale ma in posizione di debolezza. Ankara ha già trasferito a Tripoli armi e miliziani islamici siriani, in vista di un intervento diretto. In Libia Erdoğan si libera della tutela occidentale e torna su territori che in passato hanno fatto parte dell’impero ottomano.