In Siria la rivoluzione ha perso anche la guerra delle immagini

Da quando Hafez al Assad, padre di Bashar, prese il potere 48 anni fa, la Siria è stata uno dei buchi neri dell’informazione mondiale. Il paese non ha mai conosciuto nessuna forma di libertà di stampa e fino a poco tempo fa dal paese arrivavano poche immagini. Con la guerra scoppiata dopo la rivoluzione del 2011, è invece diventato il luogo di conflitto con la più ampia visibilità. Ma gli attivisti e i rivoluzionari che avevano sete di documentare tutto oggi hanno perso anche questa battaglia. Con il suo libro Shooting a revolution, la ricercatrice Donatella Della Ratta offre una riflessione originale sul rapporto tra immagini e violenza in Siria che rileva, anche ben oltre la Siria stessa, il paradosso delle nostre società iperconnesse.

Nell’ultimo decennio, a livello globale, i video amatoriali sono aumentati a dismisura per l’uso quotidiano dei telefoni e dal 2011 i siriani, entusiasti di potersi finalmente connettere con il mondo, hanno documentato le proteste in modo quasi ossessivo. Quest’entusiasmo è sicuramente frutto di un’epoca basata sull’immagine e di un uso allargato dei social network, ma è anche testimonianza della voglia di raccontare una realtà politica nascosta da anni di autoritarismo.

L’espressione “rivoluzione pixelata”, coniata nel 2012 dal regista libanese Rabih Mroué in un suo spettacolo di successo, si riferisce a questi milioni di immagini amatoriali e di video caricati e diffusi su YouTube o Facebook. La metafora di un mosaico di immagini descrive bene questo bisogno di documentare la realtà dopo un’assenza di immagini durata quasi cinquant’anni: non è arrivata praticamente nessuna immagine del massacro commesso da Hafez al Assad nel 1982 ad Hama, che avrebbe causato tra la diecimila e le trentamila vittime e la distruzione della città; e si è dovuto aspettare il 2015 perché la mostra Nome in codice Caesar fosse esposta al grande pubblico con quasi 55mila foto che documentano con precisione la morte e le torture subite dai detenuti nelle carceri di Bachar al Assad.

Per i cittadini siriani si è così trattato di riappropriarsi dell’immagine del paese proprio mentre, contestualmente, si cominciava a scendere nelle strade e nelle piazze pubbliche. Molti attivisti si sono scoperti citizen journalist, volendo finalmente dar voce alla società civile. Il loro lavoro si è fatto sempre più cruciale a mano a mano che il conflitto siriano sprofondava nella violenza e diventava ogni giorno più pericoloso per gli inviati stranieri: la Siria ha registrato in questi anni di guerra il triste record di numero di giornalisti internazionali uccisi o rapiti.

Shooting a revolution

In questi tempi di “tecno ottimismo”, gli attivisti siriani hanno creduto che mostrando al mondo le atrocità del regime e della guerra, la comunità internazionale avrebbe reagito e sarebbe corsa in loro aiuto. Questo non è successo. Che cosa è andato storto in questa guerra delle immagini?

Shooting a revolution – gioco di parole in inglese sull’ambiguità del termine shoot, che significa allo stesso tempo sparare e filmare – dà informazioni preziose per comprendere il circolo vizioso della messa in scena della violenza. Se gli attivisti siriani hanno potuto effettivamente documentare e condividere le immagini della loro rivoluzione, ben presto nel conflitto le immagini dei jihadisti o quelle del regime siriano hanno preso il sopravvento, e il fascino della violenza ai tempi dei social network ha fatto il resto.

Questa riflessione sul peso delle immagini nel denunciare la violenza è anche al centro di molti film siriani degli ultimi anni: in Still recording, i filmaker siriani si interrogano sul loro stesso lavoro; Silvered waters: Syria’s self portrait (2014) di Osama Mohamed e Wiam Simav Bedirxan, rende omaggio a queste migliaia di filmati amatoriali siriani caricati su YouTube.