Le notizie di scienza della settimana

La prima migrazione umana fuori dall’Africa potrebbe essere avvenuta circa cinquantamila anni prima di quanto finora stimato. È la conclusione dei ricercatori che hanno trovato sul monte Carmelo, in Israele, un fossile di Homo sapiens moderno, risalente ad almeno 177mila anni fa.

È stato costruito un robot molto piccolo , grande al massimo alcuni millimetri, flessibile, capace di nuotare, rotolare, camminare, saltare e strisciare. Potrebbe essere usato in medicina.

La funzione di un brano musicale, per esempio una ninna nanna, viene percepita a livello universale , indipendentemente dalla cultura, anche dopo aver ascoltato poche note.

Secondo il Bulletin of the Atomic Scientists, l’orologio dell’apocalisse segna due minuti alla mezzanotte. Le lancette sono di trenta secondi più vicine a causa dell’aumento dei rischi nucleari e dei pericoli climatici. Per gli scienziati sta ricominciando la corsa agli armamenti, che aumenterà i costi e la probabilità di incidenti e percezioni sbagliate.