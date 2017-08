Gli War On Drugs hanno fatto uno dei migliori dischi rock dell’anno

A deeper understanding è uno dei migliori dischi rock dell’anno, una raccolta di canzoni sincere e coinvolgenti e, a tre anni dall’ottimo Lost in the dream , conferma che gli War On Drugs hanno affinato la loro formula sonora e sono diventati una band solida, che ha in mano ottime canzoni. Un gruppo in grado di illuderci che il rock abbia ancora qualcosa da dire, nonostante tutto. Non è poco.

Bruce Springsteen avrebbe scritto volentieri almeno un paio di queste canzoni (Up all night, In chains), Tom Petty si divertirebbe a suonarne altre. A caldo, i pezzi migliori sembrano Strangest thing , con quell’intreccio finale tra chitarre e fiati, ma anche la dolente Pain, che sembra un misto tra i Dire Straits e il Bob Dylan prodotto da Daniel Lanois del periodo di Oh mercy .

The War On Drugs, Pain Il nuovo album degli War On Drugs, A deeper understanding, è appena uscito, eppure bastano pochi ascolti per restare impigliati nelle trame della band di Adam Granduciel. La formula sonora della band può sembrare scontata e sempre uguale a sé stessa, eppure anche stavolta il gruppo statunitense ha colto nel segno. A deeper understanding è un disco di rock classico, con tanti assoli di chitarra (una rarità ormai nella musica) e un’atmosfera sospesa tra psichedelia e nostalgia.

Queens of The Stone Age, Feet don’t fail me

Per un disco rock molto riuscito, ce n’è uno che convince di meno. Villains, il nuovo lavoro dei Queens of The Stone Age, è un tentativo a di svecchiare il suono della band. Prodotti da Mark Ronson, l’uomo ha reso grande Amy Winehouse, i brani di Villains smussano le chitarre di Josh Homme e compagni e flirtano un po’ con il pop.

Invece che acquistare freschezza, però, la musica della band si annacqua. Del resto è de qualche anno che i Queens of The Stone Age non fanno un disco all’altezza del loro nome. L’unico guizzo – se si esclude il discreto singolo The way you used to do (Josh Homme sa scrivere canzoni, quando è in forma, su questo ci sono pochi dubbi) – è il pezzo Feet don’t fail me now, costruito su un crescendo strumentale che apre la strada a un riff sporco e a una sezione ritmica incalzante. Peccato che il resto dell’album non sia all’altezza.

Non è una questione di purismo o di nostalgia ma, se togliamo ai Queens of The Stone Age quel pizzico di follia e gusto per il macabro che avevano conservato nel passaggio dai Kyuss al nuovo corso, resta solo un rock uguale a quello di tante altre band. Ed è un peccato.