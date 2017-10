King Krule è bravo ma non si applica

King Krule, Dum surfer

Il nuovo disco di King Krule è un’occasione persa. È un album ispirato, che contiene diverse canzoni di alto livello, ma è troppo lungo (19 brani sono un’esagerazione) e discontinuo. Presi singolarmente, però, questi pezzi confermano che al giovane Archy Marshall il talento non manca. Nato nel sud di Londra, King Krule fa delle atmosfere noir e dei suoni calanti una cifra stilistica. Ogni suo disco è costruito come un flusso di coscienza, in cui le canzoni si legano l’una all’altra.

Ascoltare la musica di King Krule è come fare una lunga passeggiata notturna per le strade di Londra e perdersi in un mondo surreale, fatto di parole sboccate, luci al neon e storie di quartiere. Sembra quasi di stare dentro a una versione britannica di Fuori orario di Martin Scorsese. Il brano di apertura Biscuit town, che omaggia addirittura Gianfranco Zola (“He left the crime scene without the Motorola, still had dreams of being young Franco Zola”) è un inizio perfetto, con quel piano elettrico e quel basso pulsante.

Dum surfer, dove si sente bene anche la chitarra di Marshall, sembra la colonna sonora di un b-movie horror e descrive in modo affascinante le avventure di un gruppo di contemporanei “Rain dogs” (gli emarginati raccontati da Tom Waits). Altre canzoni invece, tipo Slush puppy e Vidual, non si capisce perché siano state pubblicate e si saltano più che volentieri. Anzi, finiscono per appesantire l’insieme, rendendo un po’ faticoso l’ascolto.

The ooz è un disco per metà grandioso e per metà involuto. Bastava qualche taglio per renderlo un album di alto livello. Che peccato, davvero.