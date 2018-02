Kendrick Lamar fa la Pantera nera

Kendrick Lamar, Opps (feat. Vince Staples and Yugen Blakrok)

La settimana prossima uscirà al cinema Black Panther, il film dedicato al personaggio dei fumetti della Marvel Pantera Nera, che esordì nel 1966 in un albo dei Fantastici Quattro e fu il primo supereroe nero del fumetto popolare statunitense. Pantera Nera è l’alter ego di T’Challa, sovrano di Wakanda, un paese africano immaginario che sotto un’apparente povertà nasconde una realtà tecnologicamente avanzata. Le prime recensioni della stampa americana sono entusiaste: sembra che Black panther non sia il solito film Marvel, ma qualcosa di più complesso e divertente. C’è chi ha apprezzato il suo afrofuturismo, chi la sua importanza simbolica e politica.

Uno dei punti di forza del film, che a questo punto mi incuriosisce parecchio, è la colonna sonora, che è stata curata da Kendrick Lamar e dal discografico Anthony “Top Dawg” Tiffith. Black Panther. The album è pieno di ospiti importanti, con alcuni tra i rapper e cantanti rnb più famosi in circolazione: Travis Scott, The Weeknd, Anderson Paak, Sza e non solo. Tra i pezzi più convincenti, oltre al singolo (molto) pop All the stars, c’è Opps, che è decisamente più aggressiva. A rappare insieme a Lamar ci sono Vince Staples e la sudafricana Yugen Blakrok.

Black panther. The album non è all’altezza degli altri dischi di Lamar. Si capisce che stavolta il rapper di Compton non si è sparato le cartucce migliori e ha preferito puntare sulle ospitate. Ma è un interessante diversivo all’interno della sua discografia.