In giro non c’è niente di simile ai Senyawa

Senyawa, Tanggalkan di Dunia (Undo the world) I Senyawa, gruppo indonesiano di Yogyakarta, una città sull’isola di Giava, sono veramente difficili da etichettare. Non è la solita frase fatta per cominciare un articolo, ve lo assicuro, i loro brani sono veramente difficili da etichettare. La musica del duo formato da Rully Shabara e Wukir Suryadi unisce universi lontani e apparentemente inconciliabili: il doom metal e il folk tradizionale indonesiano. Ha un che di demoniaco, ma è talmente ipnotica da risultare quasi rilassante. Suona spiazzante per le nostre ben educate orecchie occidentali. Guardare il video di una loro esibizione dal vivo forse aiuta a capire meglio quello che fanno i Senyawa.

Arctic Monkeys, Anyways A pochi mesi di distanza dal loro affascinante album Tranquillity base Hotel & Casino gli Arctic Monkeys hanno pubblicato un nuovo singolo intitolato Anyways, lato b del brano che dà il titolo al lavoro, uscito il 30 novembre. Anyways, come si dice in gergo, è un’outtake, cioè un brano escluso dalla scaletta del disco. E ha lo stesso stile notturno e vintage degli altri brani dell’album.

Chance The Rapper, The man who has everything

Chance the Rapper viene da Chicago ed è un rapper gentile. Ha un flow molto più rilassato di gran parte dei suoi colleghi, e strizza spesso l’occhio al gospel, al soul e ai generi più soffici della musica nera. La cosa più interessante che ha pubblicato resta il mixtape Acid rap, mentre il tanto celebrato Coloring book era un po’ deludente rispetto alle attese.

In The man who has everything, uno dei due nuovi singoli pubblicati il 30 novembre (faranno parte del prossimo disco? Non si sa), Chance the rapper affronta vari temi, dalla vita matrimoniale al racial profiling (la profilazione razziale). L’influenza di Kanye West è evidente, come al solito.