La svolta intimista degli Arctic Monkeys

Arctic Monkeys, Star treatment

Gli Arctic Monkeys hanno fatto un passo avanti coraggioso con il loro nuovo disco, Tranquillity Base Hotel & Casino. Dopo il successo planetario di AM, osannato da critica e pubblico, hanno tirato fuori un album spiazzante e sorprendentemente maturo. Il leader della band, Alex Turner, inglese ormai trapiantato a Los Angeles, è sempre più il padre padrone del gruppo e stavolta non si è fatto carico solo della scrittura e di buona parte delle registrazioni, ma anche della produzione insieme a James Ford. Ha composto i nuovi brani con un pianoforte a coda, in quasi totale isolamento. Forse è per questo che il disco ha un tono cantautorale ed è assai lontano dal rock degli esordi di Whatever people say I am, that’s what I’m not.

Tranquillity Base Hotel & Casino è un’amara riflessione sulla celebrità, ambientata in un mondo retrofuturista, dove il protagonista vaga tra hotel, casinò e paesaggi lunari (Tranquillity base è il nome dato dall’astronauta Neil Armstrong al luogo dell’allunaggio dell’Apollo 11). A tratti è spaventato dalla realtà che lo circonda (l’America di Trump è appena evocata, ma è onnipresente nell’ombra) e a volte riflette sul rapporto tra esseri umani e tecnologia (diverse canzoni fanno riferimenti ai social network). A guidarlo in questo viaggio c’è la nuova veste sonora degli Arctic Monkeys, a metà strada tra il David Bowie di Space oddity, John Lennon, Nick Cave (non a caso omaggiato dalla band nel 2016 con la cover di Red right hand) e la musica da ascensore. Praticamente non ci sono chitarre e il risultato finale è molto americano, o per meglio dire losangelino.

I testi di Alex Turner, che è sempre stato bravo a scrivere, qui toccano vette alte. Per esempio in Star treatment, il pezzo che apre l’album (memorabili i versi “I just wanted to be one of The Strokes, now look at the mess you made me make” e “So who you gonna call? The martini police?”). Tranquillity Base Hotel & Casino mantiene per tutta la sua durata un’atmosfera cinematografica che dà forza alle canzoni.

L’impressione però è che la svolta di Turner sia stata un po’ troppo improvvisa e radicale, e che quindi la sua scrittura non riesca sempre a stare dietro alle idee. Quando le cose coincidono, i risultati sono eccitanti, come nel pezzo che dà il titolo al disco e nella cupa Science fiction. Ma diversi brani suonano statici e a tratti Turner sembra troppo compiaciuto, come se si mettesse in posa. Insomma, è facile entrare nell’atmosfera del disco e rimanerci impigliati. Ma è altrettanto difficile lasciarsi andare e godersi queste canzoni fino in fondo, come se mancasse un po’ di spontaneità. Promossi, ma con riserva.