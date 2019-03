La cometa sta arrivando

The Comet is Coming, Summon the fire

È da un po’ di tempo che il jazz ha trovato nuova linfa tra un pubblico più ampio. Il caso di The epic di Kamasi Washington, uscito dai circoli jazz di Los Angeles per approdare ai festival rock di tutto il mondo, ha fatto da spartiacque, sfruttando l’onda lunga inaugurata da Flying Lotus qualche anno prima. Ma non è così solo negli Stati Uniti, anzi. Il Regno Unito è ormai una fucina di jazzisti di successo, a partire dal duo (ormai dissolto) Yussef Kamaal fino ai Shabaka and the Ancestors e ai Sons of Kemet, due band guidate dal carismatico sassofonista Shabaka Hutchings.

In questi anni Hutchings ha inaugurato anche un altro progetto interessante insieme al tastierista Dan Leavers e al batterista Max Hallett. La band si chiama The Comet is Coming e fonde il jazz etereo di Sun Ra e Pharoah Sanders con il funk, il rock e l’afrobeat. È soprattutto la tastiera di Leavers a fare da tappeto sonoro, mentre Hutchings libera il suo sax e il suo clarinetto per aprire orizzonti cosmici. A tratti sembra quasi di sentire echi del grime, un sottogenere del rap molto popolare nel Regno Unito.

Il secondo disco dei The Comet is coming s’intitola Trust in the lifeforce of the deep mystery, è stato pubblicato dalla prestigiosa etichetta statunitense Impulse!e sarebbe l’ottima colonna sonora di un film di fantascienza afrofuturista. Il sipario si apre con le atmosfere alla Coltrane di Because the end is really the beginning. Sono gli episodi più ritmici a tirare fuori il meglio del trio, come Summon the fire e Blood of the past, dove si aggiunge anche uno spoken word apocalittico di Kate Tempest, anche se il tappeto quasi ambient di Astral flying non è da meno. Trust in the lifeforce of the deep mystery è un disco di jazz atipico, un viaggio intergalattico nel quale ogni brano si lega all’altro come un unico flusso. E Shabaka Hutchings riesce a portare il jazz fuori dai suoi confini, un po’ come Kamasi Washington.

La band sarà in tour in Italia, con due date a Roma e a Milano. Sono molto curioso.