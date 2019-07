I Kokoko! trasformano i rifiuti in grande musica

Kokoko!, Azo toke

Le nostre città producono continuamente spazzatura e oggetti in esubero, che vengono abbandonati per strada. Dai rifiuti di Kinshasa i congolesi Kokoko! invece tirano fuori ritmo, riff e melodie. Questo collettivo di musicisti trasforma macchine da scrivere in drum machine, lattine in arpe e barattoli in chitarre (per capire meglio di cosa stiamo parlando vi consiglio di vedere questo video). Del gruppo fa parte anche il francese Xavier Thomas (ai più conosciuto come Débruit), l’unico che suona strumenti “normali”. I Kokoko! indossano delle tute gialle tipo i Devo e sembrano usciti fuori da un sogno afrofuturista.

Non possiamo capire le parole delle loro canzoni, che sono frutto di un miscuglio tra lingua bantu lingala, francese, swahili e kikongo. Ma, come hanno spiegato loro in un’intervista rilasciata ad aprile con una frase un po’ alla McLuhan, questo non è un problema: “Non abbiamo bisogno di parole, i nostri strumenti sono il messaggio”.

La musica della band non ha niente a che fare con la storica rumba congolese. È dance che sa di festa urbana improvvisata e ha un respiro molto vicino al funk, all’elettronica, ma mantiene forti legami con la tradizione africana. Loro la definiscono “tekno kintueni”, che potremmo tradurre come “techno niente”. Se ascoltati con il nostro orecchio occidentale, a tratti i Kokoko! fanno pensare quasi agli Lcd Soundsystem.

Il disco d’esordio dei Kokoko! s’intitola Fongola, che significa “la chiave”. È un album di notevole contemporaneità e vitalità, che alterna momenti di furia sonora (Azo toke, Malembe, Tokoliana) ad altri più psichedelici (Zala mayele). Fa venir voglia di prendere un aereo per Kinshasa, di perdersi nei ritmi frenetici di questa metropoli di 11,86 milioni di abitanti, di prendere dei pezzi di ferro per strada e improvvisare un concerto, come farebbero loro.

P.S. Se volete vedere i Kokoko! dal vivo in Italia fate un salto a Siracusa a fine luglio: saranno ospiti dell’Ortigia Soundsystem. E grazie a Paolo, che me li ha fatti scoprire pochi giorni fa.