L’Ypsigrock è un festival a misura d’uomo

Per capire davvero cos’è l’Ypsigrock, il festival che si svolge da 23 anni a Castelbuono, nell’entroterra della Sicilia, non bisogna concentrarsi solo su quello che succede sul palco, ma su tutto il resto. Può sembrare un paradosso per un evento musicale, ma non è così. Più che seguire i concerti, a volte viene spontaneo osservare il pubblico, per esempio: in Italia è veramente difficile trovare spettatori così attenti e coinvolti.

E non succede spesso di ascoltare musica in uno spazio come quello di piazza Castello, che ospita il palco principale nel cuore di questo borgo medievale e ha una capienza di circa 2.200 posti. La qualità dell’impianto e delle luci è ottima, i volumi sono alti al punto giusto. Non è così facile andare a un festival e trovare un’atmosfera così rilassata, che quasi impone a tutti di vivere le giornate con lentezza, unico modo possibile per affrontare il caldo afoso di questi giorni, magari mentre si beve una granita in un bar o si osserva stupiti la raccolta porta a porta della spazzatura, che qui si fa con l’aiuto degli asini che la mattina trasportano i rifiuti sulle strade in salita di Castelbuono.

Per questo l’Ypsigrock, che si è tenuto dall’8 all’11 agosto e ha fatto registrare circa diecimila presenze, è quello che in gergo si definisce un “Boutique festival”, un evento a “misura d’uomo”. E non è apprezzato solo in Italia: il Guardian l’ha inserito tra i venti Boutique festival europei da non perdere. Non a caso le presenze straniere quest’anno sono salite a più del 15 per cento del totale.

Ai fan non sembrava vero di poter incontrare gruppi come gli Spiritualized o i National nelle strade strette del paese e capitava d’imbattersi anche in artisti come Colapesce, venuto a Castelbuono semplicemente per ascoltare i concerti e salutare qualche vecchio amico. Perfino gli organizzatori dell’evento e i volontari, che sono quasi tutti del posto, non sembravano per niente stressati.

Un giorno felice

Poi, certo, non si può non parlare della musica. E per farlo bisogna cominciare dalla fine, dal concerto degli Spiritualized di Jason Pierce nella notte dell’11 agosto, forse il momento migliore dell’intero festival, due ore di catarsi rock a metà tra il gospel e la psichedelia. La band britannica ha suonato brani del passato (Come together, Soul on fire) ma anche pezzi più recenti come il singolo I’m your man, estratto dall’ultimo album And nothing hurt. Pierce, di ottimo umore per i suoi standard solitamente lugubri, non era in condizioni fisiche smaglianti e ha suonato da seduto per l’intero concerto, ma dal punto di vista musicale non si è risparmiato. Ha dato grande spazio alle tre coriste nere e alla chitarra e all’armonica di Tony “Doggen” Foster e ha chiuso lo show con una versione ipnotica dell’inno gospel Oh happy day, reso famoso negli anni sessanta dagli Edwin Hawkins Singers. È stata una scelta strana, anche se frequente negli ultimi live degli Spiritualized, e molto d’impatto.

Subito prima di Pierce e compagni erano saliti sul palco gli irlandesi Fontaines D.C.. Il gruppo di Dublino non ha deluso, portando in scena la sua attitudine proletaria e regalando un concerto oscuro e teso, con numeri punk come Sha sha sha e momenti di poesia new wave come Televisions screen. A tratti i Fontaines D.C. non hanno spinto sull’acceleratore come avrebbero potuto, ma hanno confermato di essere una dei gruppi britannici da seguire con attenzione nei prossimi anni. Il frontman Grian Chatten inoltre ha una presenza scenica particolare: quando non cantava camminava nevroticamente per il palco e si dava schiaffetti sulla faccia, un Ian Curtis da pub.