Un paese di illustratori

Il volume è diviso in nove categorie e offre una vetrina agli autori selezionati, sia a quelli già affermati sia a quelli che sono all’inizio della carriera.

L’ Associazione autori di immagini è un’organizzazione senza scopo di lucro, gestita da professionisti e artisti dell’illustrazione, del fumetto e dell’animazione. Pubblica Annual, uno dei libri più autorevoli sull’immagine illustrata in Italia e in Europa.

Flavio Rosati, presidente dell’associazione, presenterà il nuovo Annual alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna martedì 2 aprile, premiando i vincitori.

“Sono soddisfatto della selezione realizzata dai giurati e dalla presidente Arianna Papini (autrice della copertina di quest’anno)”, dichiara, “ora, per l’anno in corso e fino al 2020, Annual darà un’occasione in più a questi artisti di crearsi nuove opportunità di lavoro”.