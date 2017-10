Breve storia delle donne fotografe

“La storia della fotografia si intreccia con quella delle donne fin dalla sua nascita, nel 1839”, spiega lo storico Michel Poivert nel documentario Objectif femmes, diretto da Julie Martinovic e Manuelle Blanc, che sarà proiettato il 20 ottobre al festival Artecinema di Milano. “A differenza della pittura o della scultura, che richiedevano studi e abilità, la fotografia è stata da subito molto più accessibile e molte poterono imparare a usarla da autodidatte”, continua Poivert. “Ciò che stupisce”, aggiunge la fotografa Sarah Moon, “è che per molte di loro la fotografia non era una necessità, non era il mezzo con cui potevano guadagnarsi da vivere. Era semplicemente un desiderio molto forte”. Nel documentario le voci di esperti e quelle di quattro fotografe si alternano alle immagini di artiste molto conosciute, a quelle di altre il cui lavoro è stato scoperto solo dopo molti anni. Julia Margaret Cameron (1815-1879), per esempio, fu la prima artista a dedicarsi a quella che oggi si può avvicinare alla cosiddetta staged photography. Metteva in posa i suoi soggetti in una scena costruita come in uno spettacolo teatrale dove tutto era artificiale e il realismo spariva quasi del tutto. Cameron aveva costruito il suo studio in un ex pollaio e la camera oscura in una cantina dove veniva conservato il carbone.

Tra le altre, ci sono state anche artiste che hanno messo in discussione la propria identità. Come Claude Cahun (1894 - 1954), che scelse questo nome d’arte perché era uno dei pochi che in francese poteva essere usato sia dagli uomini che dalle donne. Cahun concentrò la sua ricerca sulla sessualità e il genere: “Maschile? Femminile? Dipende dalla situazione. Neutro è l’unico genere con cui mi sento sempre a mio agio”, scriveva, riferendosi a un lavoro che è allo stesso tempo personale e fortemente politico. Altre ancora hanno esaltato la bellezza del corpo femminile lavorando nel mondo della moda, come racconta Sarah Moon, che oltre a essere fotografa era anche modella. Altre sono andate al di là dei canoni estetici standardizzati come Lisette Model e poi la sua allieva Diane Arbus. Nel film si racconta un paradosso: i primi manuali di storia della fotografia sono stati scritti da due donne a cavallo tra le due guerre. Uno, A hundred years of photography: 1839-1939, lo ha firmato la tedesca Lucia Schultz; l’altro, La photographie en France au dix-neuvieme siècle, la francese Gisèle Freund. Molte delle fotografe hanno sperimentato sia nella tecnica che nello stile, a volte anticipando il lavoro dei colleghi uomini. Ma spesso questo merito non gli è stato riconosciuto né economicamente né professionalmente. A volte è stato persino attribuito alla persona o al compagno con cui lavoravano, come nel caso Lucia Schultz, moglie del fotografo e pittore ungherese László Moholy-Nagy, o di Gerda Taro, che oltre a essere la compagna di Robert Capa, è stata la prima fotoreporter uccisa sul fronte, durante la guerra civile spagnola, nel 1937 .