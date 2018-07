Le voci della fotografia

“Al contrario di altre invenzioni dell’ottocento, la fotografia non è morta”, scrive David Campany nel suo nuovo libro Così invisibile, così presente. “Ma si è rinnovata costantemente, muovendosi, trasformandosi, cambiando e mostrando ogni volta una nuova immagine di sé”, aggiunge, “è qui che sta l’origine del suo fascino”.

Pubblicato a marzo del 2018 da Contrasto, il libro raccoglie alcune interviste realizzate dal curatore britannico a una serie di fotografi che hanno dato vita o fatto parte di questi cambiamenti.

Da Victor Burgin a Susan Meiselas, da Jeff Wall a William Klein, alcune sono avvenute nelle loro case, altre in occasione della curatela di una mostra, altre durante un giorno intero, come nel caso di Stephen Shore: “Stephen parla come fotografa: è meticoloso, chiaro, documentato, divertente. Forse è perché ha insegnato per tanti anni. Quando insegni devi scegliere le parole molto attentamente”, scrive Campany.