La marcia su Berkeley dell’estrema destra statunitense

Alle 10.45 arrivo al parco, che è circondato da una rete di plastica arancione alta un metro. Fa caldo. La polizia controlla le borse e confisca qualsiasi cosa possa essere considerata un’arma. Sequestrano coltelli, spray urticante, una pistola stordente, spray contro gli orsi, il manico di un’ascia e una lattina piena di cemento. Il parco è diviso in due da un’altra rete di plastica che crea un argine di un paio di metri tra il campo degli attivisti di sinistra, dove ci sono soprattutto gli antifascisti o antifa vestiti di nero, e quello dei manifestanti della destra, con i cartelli a sostegno di Trump e le bandiere degli Stati Uniti. Gli antifascisti mostrano un grande striscione con la scritta “Merda fascista è arrivata la vostra ora”. Si sentono molte grida. La polizia in assetto antisommossa forma un cordone a separare i due gruppi.

All’inizio di aprile, mentre gli agitatori politici dell’estrema destra progettavano una manifestazione a Berkeley, in California, ho sentito dire che tra loro ci sarebbero stati anche alcuni esponenti del movimento Three Percenters. Visto che l’anno scorso mi sono infiltrato nelle milizie paramilitari attive al confine con il Messico, il 15 aprile sono andato al parco Martin Luther King Jr. per osservare i militanti della destra che si preparavano al raduno “in difesa della libertà di espressione” nella storica città universitaria.

Vado nel settore della destra. C’è un gruppo di uomini bianchi con i capelli pettinati all’indietro che indossano delle maschere da teschio e urlano contro quelli della sinistra. Tiro fuori il telefono e comincio a filmare.

“Sei dei nostri?”, chiede uno. “Sono un giornalista”, rispondo. “Allora togliti dai coglioni”, interviene un altro spingendomi. Continuo a filmare.

“Fake news!”, mi urla in faccia un tizio dentro un megafono. Si allontana e comincia a dire: “Costruiamo un muro!”. Poco lontano sento per caso due uomini che parlano del loro nazionalismo bianco. Uno imbraccia uno scudo costruito con uno skateboard e dipinto con la bandiera del sole nero dell’odinismo, un simbolo pagano usato dai neonazisti. Quando li fotografo, entrambi fanno il saluto nazista. Un altro uomo, con una bandiera americana avvolta intorno alla faccia, mi spiega di essere qui per difendere la “civiltà occidentale”. Nathan Domingo, 30 anni, ex marine a capo del gruppo suprematista bianco Identity Evropa, gironzola tra la folla. Più tardi sarà ripreso mentre dà un pugno in faccia a una donna durante uno scontro. Dopo che il video è diventato virale la donna, Louise Rosealma, ha rivelato di aver subìto molestie e minacce di morte.

Nello schieramento di destra ci sono quasi solo uomini. Alcuni indossano caschi da motociclista, occhiali da sci, guanti e varie maschere. Uno ha una maglietta con la scritta “Fiero sostenitore del muslim ban”, il divieto di entrare negli Stati Uniti per i cittadini provenienti da alcuni paesi a maggioranza musulmana. Un’altra maglietta recita “Orgoglio etero”. Non sono tutti bianchi. Un latinoamericano con una giacca protettiva se ne va in giro urlando “latinos per Trump!”.

In cerca di un nemico

In totale ci sono poche centinaia di manifestanti. Quelli di destra sono leggermente più numerosi. In prima linea tra i sostenitori di Trump c’è un uomo bianco con un elmo da spartano e una cresta rossa, bianca e blu. Ha una videocamera GoPro sul petto, i pantaloni con la bandiera statunitense e una bandiera di Trump sulle spalle, come un mantello. Una donna accanto a lui, con un cappello rosa con lo slogan Maga (Make America great again) e la bandiera statunitense dipinta su una guancia, grida all’antifascista davanti a lei: “Sei un terrorista pezzo di merda!”.

Alla fine della mattinata un gruppo di persone si raduna davanti a un palco. I miliziani del Three percenters, che indossano tute mimetiche, osservano la folla. Tra gli oratori c’è Brittany Pettibone, una scrittrice di destra che sostiene la teoria complottista del “genocidio bianco”. Un uomo del gruppo Based in La si identifica come “gay, cristiano e sostenitore di Trump”, e mi dice: “Se vuoi chiamarmi frocio puoi farlo”.

Kyle Chapman, chiamato anche Based stickman, sale sul palco. È diventato un simbolo degli scontri in strada dopo l’uscita di un video in cui rompe un cartello stradale di legno sulla testa di un attivista antifascista. “È arrivato il momento di reagire all’attacco contro gli americani che amano la libertà!”, spiega. “Questa aggressione viene dai mezzi d’informazione, dai funzionari governativi corrotti, dal capitalismo criminale e dal sistema scolastico che indottrina i nostri ragazzi. È una forma di terrorismo domestico!”, aggiunge indicando il fronte della sinistra. La folla esulta.