Gli Stati Uniti al voto

Quanto costa diventare presidente degli Stati Uniti

La campagna elettorale statunitense del 2016 sarà ricordata per tanti motivi: per i tanti scandali che hanno colpito i due candidati, per il fatto che una donna potrebbe essere eletta presidente per la prima volta e perché non si era mai visto un candidato come Donald Trump. Ma anche per i costi. Gli ultimi dati hanno rivelato che questa è stata la campagna elettorale più costosa della storia: sono stati spesi in totale più di sette miliardi di dollari da parte dei candidati, dei loro partiti politici, dei comitati elettorali e organizzazioni politiche a loro favore.

Infatti le campagne elettorali statunitensi, oltre a essere molto lunghe (Hillary Clinton ha cominciato la sua 576 giorni fa e Trump 511) sono anche le più dispendiose. La candidata democratica insieme ai così detti super pacs (political action committees) e ai comitati ufficiali ha raccolto 1,3 miliardi di dollari, in media 697mila al giorno. Mentre il suo avversario repubblicano in totale ha raccolto una cifra molto inferiore: 795 milioni di dollari, 226mila al giorno. Dei soldi a disposizione, i democratici ne hanno spesi il 93 per cento e i repubblicani il 96 per cento.

I soldi sono ricavati dalle donazioni da parte di enti esterni interessati a favorire la vittoria del candidato che sostengono. Per queste elezioni, la maggior parte delle donazioni sono arrivate da aziende che operano nel settore finanziario, che in tutto hanno donato 103 milioni di dollari, di cui 92 milioni per Hillary Clinton. Le compagnie del settore tecnologico hanno donato in tutto 16 milioni, di cui 15 milioni per la candidata democratica e il resto per il repubblicano. Anche le industrie farmaceutiche, mediatiche e dei trasporti hanno preferito finanziare Clinton. Invece Trump ha ricevuto un sostanzioso supporto dai settori agricolo, elettrico e delle risorse naturali, ma è lui stesso il suo principale finanziatore.

I soldi vengono spesi dai candidati in corsa alla Casa Bianca e dai loro comitati elettorale ufficiali in diverse attività. La pubblicità sui mezzi d’informazione è il settore in cui i candidati investono di più. Per esempio, Hillary Clinton ha speso più della metà del suo budget per apparire in televisione e sui giornali, in tutto 237 milioni. Mentre Trump ne ha spesi 68 in mezzi d’informazione tradizionali e digitali. Altre spese includono spostamenti, alloggi, cibo, poster, volantini, materiale elettronico e staff. La candidata democratica ha anche puntato molto sulla sua squadra, spendendo 45 milioni. Nelle ultime nove elezioni presidenziali, quindi dal 1980, ha sempre vinto il candidato che aveva speso la maggiore somma di denaro per la campagna.