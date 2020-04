È il momento giusto per imparare a riconoscere il canto degli uccelli

Mentre le città sono diventate miracolosamente silenziose, e il rumore del traffico e degli aerei ormai è un ricordo lontano, molte persone hanno cominciato a notare un nuovo suono: il canto degli uccelli.

Grazie alla primavera, inoltre, si può sentire il canto di molte specie diverse: il Guardian dà qualche consiglio su come organizzarsi per dedicarsi a questo passatempo – inedito per molti abitanti delle città – e un sito aiuta a distinguere i diversi suoni attribuendoli alla specie giusta.