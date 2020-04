Le foto degli affiliati alle gang ammassati nelle carceri in Salvador

Il governo salvadoregno ha diffuso su Twitter alcune foto in cui si vedono centinaia di persone seminude e sedute una accanto all’altra. Sono gli affiliati alle gang salvadoregne che si trovano in carcere. Il governo dice che, per rispondere all’aumento di omicidi nel paese, ha deciso di ridistribuire i detenuti in modo che gli affiliati di una stessa gang non si trovino in cella insieme e siano mescolati a quelli delle altre gang. In questo modo, sostiene il presidente, si eviterà che dal carcere vengano ordinati nuovi omicidi.