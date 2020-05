L’efficacia del distanziamento sociale

In Corea del Sud dal 6 maggio sono state allentate le regole di distanziamento sociale, permettendo alcuni eventi pubblici e la riapertura di numerose attività. Il governo di Seoul ha definito la fase attuale quella della “quarantena nella vita quotidiana” ed è stata annunciata dopo 25 giorni con meno di cinquanta nuovi casi quotidiani. Si richiede di indossare mascherine, lavarsi spesso le mani, mantenere una distanza di due metri tra le persone e restare a casa 3-4 giorni se si è malati.

Secondo i calcoli di un professore di medicina dell’università di San Diego, analizzati da Statista, con un comportamento normale una persona malata può infettare 2,5 persone in cinque giorni e 406 in un mese. Riducendo i contatti del 50 per cento, se ne infetterebbero, in un mese, solo quindici. Riducendo i contatti del 75 per cento si scenderebbe a 2,5 al mese.