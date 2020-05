La Francia divisa in due dalla riapertura

L’11 maggio la Francia ha dato il via alla prima fase di allentamento delle misure d’isolamento in vigore da due mesi. Alcune attività produttive non essenziali e le scuole materne ed elementari hanno potuto riaprire, e gli spostamenti sono consentiti in un raggio di cento chilometri dalla propria abitazione. Ma l’uscita dal lockdown non è uguale per tutti.

Secondo il piano annunciato dal primo ministro Édouard Philippe, il territorio francese è stato diviso in due zone in base a tre fattori: la pressione sul sistema sanitario, la velocità di circolazione del virus e la disponibilità di test. Nella zona verde, dove il rischio di una seconda ondata di contagi è considerato più basso, le riaperture procederanno più rapidamente, mentre in quella rossa le restrizioni saranno mantenute più a lungo.