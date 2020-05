Sei settimane perse: perché gli Stati Uniti non sono riusciti a fermare il virus

Negli Stati Uniti i morti per covid-19 sono 80mila e il paese non è ancora riuscito a dare una risposta efficace alla crisi sanitaria. Com’è possibile? Un video della Bbc spiega cosa è andato storto.

Molti problemi riguardano le scelte e l’atteggiamento del presidente Donald Trump: dalla decisione di vietare gli arrivi dalla Cina ma non dall’Europa alla sottovalutazione delle informazioni che arrivavano da altri paesi. Poi hanno pesato i limiti del sistema sanitario, dall’incapacità di sviluppare in tempi brevi un test alla scarsità di dispositivi protettivi in tutto il paese.

A questo si è aggiunto il fatto che i vari stati hanno reagito in modo diverso – alcuni con colpevole ritardo – e che la risposta al virus è diventata un tema di scontro politico tra repubblicani e democratici.