I musulmani si preparano a celebrare un Aid el fitr diverso dal solito

Quest’anno però le misure di contenimento del nuovo coronavirus imposte in molti paesi del mondo costringeranno a festeggiare in modo diverso. Le celebrazioni e le preghiere pubbliche sono state cancellate in molti paesi.

Le autorità saudite hanno annunciato un coprifuoco di ventiquattr’ore che comincerà il 23 maggio e resterà in vigore fino al 27. Il gran mufti Sheikh Abdulaziz ha invitato i fedeli a pregare a casa. Misure simili sono state prese anche in Egitto, in Oman e in Turchia. In Egitto tutti i negozi, i ristoranti, i parchi e le spiagge resteranno chiusi. In Iran, invece, le preghiere collettive saranno consentite, ma solo all’aperto e mantenendo le distanze di sicurezza.

Tre influencer del mondo musulmano hanno condiviso con la Bbc i loro consigli per prepararsi a un Aid el fitr diverso dal solito.