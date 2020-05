I dubbi sull’app di tracciamento obbligatoria in Qatar

Il ricorso a un’applicazione obbligatoria per il tracciamento delle persone contagiate dal nuovo coronavirus in Qatar ha sollevato alcune polemiche. Lanciata ad aprile, l’app Ehteraz (precauzione, in arabo) è diventata obbligatoria il 22 maggio per tutti i residenti del paese, che ha uno dei tassi d’infezione per abitante più alti al mondo. Ufficialmente sono risultati positivi al covid-19 44mila dei 2,75 milioni di abitanti, pari all’1,6 per cento della popolazione, anche se finora i decessi sono stati solo 23.

Le misure prese dal piccolo emirato per contenere la pandemia sono tra le più rigide al mondo. Chi non indossa la mascherina in pubblico rischia fino a tre anni di carcere, la stessa pena prevista per chi non ha installato l’app sul telefono, in alternativa a una multa fino a 55mila dollari.