Il 25 marzo si è concluso Series­mania di Lille. Per la prima volta il premio della manifestazione dedicata alle serie tv è andato a una produzione francese: Le monde de demain, sei episodi prodotti da Arte e Netflix e realizzati da Katell Quillévéré e Hélier Cisterne, che raccontano gli esordi del duo rap francese Ntm. Nella sezione Panorama sono state premiate la serie svedese The dark heart (Discovery +), un giallo ispirato a fatti veramente accaduti, e la tedesca Sunshine eyes, ambientata a Berlino in pieno lockdown. Il premio del pubblico è andato alla serie britannica The birth of Daniel F. Harris (Channel 4).

Les Inrockuptibles