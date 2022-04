Sabbia Entro il 2060 la domanda di sabbia potrebbe aumentare del 45 per cento a livello globale. L’incremento non è sostenibile, anche perché il materiale sta già diventando difficile da trovare. La sabbia, usata nella produzione di cemento, asfalto, vetro e chip in silicio, è estratta di solito da laghi e fiumi, in alcuni casi in modo illegale. Nei prossimi anni sarà sempre più richiesta, soprattutto in Asia e Africa. Secondo Nature Sustainability, bisogna trovare una soluzione, sperimentando materiali alternativi o riciclando il cemento. Oppure si potrebbe pensare a edifici più leggeri o che durino più a lungo. Queste strategie potrebbero dimezzare la domanda futura di sabbia, conclude il mensile britannico. Nella foto: estrazione della sabbia dal lago Poyang, in Cina