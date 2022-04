L’Ontario, la provincia canadese con più abitanti, ha raggiunto un accordo con il governo federale per introdurre un programma che dovrebbe tagliare i costi delle famiglie per i figli. “Secondo il premier Justin Trudeau, l’accordo permetterà di ridurre i costi da novanta a dieci dollari canadesi al giorno entro il 2026”, scrive il Toronto Star. L’Ontario è l’ultima provincia ad accettare il piano del governo. In quelle che lo hanno fatto nei mesi scorsi i costi per l’assistenza all’infanzia sono diminuiti rapidamente. Ma alcuni esperti del settore credono che sarà difficile raggiungere gli obiettivi se non saranno affrontati altri problemi, in particolare la mancanza di educatori, che si dimettono a causa degli stipendi bassi.