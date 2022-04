Neuroscienze La capacità di orientarsi dipende anche dal luogo in cui le persone sono cresciute. In generale, chi è diventato grande in un ambiente extraurbano ha capacità superiori. Chi è cresciuto in città con strade tortuose, come Praga, ha capacità maggiori di chi ha passato l’infanzia in città con reticolo regolare, come Chicago (nell’immagine). Lo studio ha coinvolto gli abitanti di trentotto paesi. Secondo Nature, potrebbe essere utile per studiare le abilità cognitive e il loro eventuale peggioramento.