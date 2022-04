◆ Nell’editoriale della Jornada sull’indifferenza nei confronti dei migranti africani e mediorientali (Internazionale 1455) si “rivela tutta l’ipocrisia dell’occidente”. Sappiamo chi sono i leader autoritari da cui scappano e per questo la compagnia immortalata nell’ultima copertina dovrebbe essere ben più numerosa, come ricorda l’autore dell’articolo “L’era dei tiranni”, Gideon Rachman. “Per i governi e alcune parti delle società europee anche i più elementari obblighi umani sono distorti dal razzismo”: se non fosse così non dovremmo porci, per le vittime di Moura, in Mali, le stesse domande che ci facciamo per quelle di Buča, in Ucraina?

Daniele Baldisserri