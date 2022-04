Alcuni ricercatori hanno osservato un nuovo tipo di esplosione sulla superficie di una stella. L’evento termonucleare, o micronova, si è verificato su una nana bianca (al centro dell’immagine), una stella di piccole dimensioni nella fase finale della sua evoluzione. Le micronove sono eventi localizzati e molto rapidi, con una durata inferiore a dieci ore. Accadono in corrispondenza dei campi magnetici, scrive Nature, ma non si conoscono ancora le cause. La scoperta è avvenuta grazie al telescopio terrestre Vlt.