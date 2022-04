Due esplosioni davanti a due scuole nel quartiere di Kabul dove vive la minoranza sciita degli hazara hanno provocato sei morti e più di venti feriti, scrive Tolo News. Gli attentati nella capitale sono diminuiti da quando i taliban sono tornati al governo, ma il gruppo Stato islamico (Is) continua a essere una minaccia. I due attacchi non sono stati rivendicati ma somigliano molto, nelle modalità e nell’obiettivo, a quelli messi a segno dall’Is in passato. Gli hazara sono uno dei gruppi etnici più numerosi in Afghanistan e tra i più a rischio nel paese, a maggioranza sunnita. Sono uno dei popoli più perseguitati del mondo, storicamente emarginati e presi di mira anche dai taliban, scrive Al Jazeera.