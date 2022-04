In South Carolina Richard Bernard Moore, condannato a morte per un omicidio commesso nel 1999, ha chiesto di essere ucciso da un plotone di esecuzione. “Moore poteva scegliere tra questo metodo e la sedia elettrica”, spiega la Cnn. “Negli stati in cui è in vigore la pena di morte le autorità non riescono più a procurarsi le sostanze per le iniezioni letali, perché le aziende che le producono si rifiutano di venderle”. È il motivo per cui in South Carolina non si eseguivano condanne da circa undici anni. Di recente il parlamento statale ha approvato una legge che rende la sedia elettrica il metodo prestabilito per le esecuzioni, offrendo come alternativa il plotone di esecuzione.